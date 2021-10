Salvar Laguna de El Farallón tomaría hasta 5 años; iniciarán rescate

Con más de medio millón de pesos, iniciará el rescate de la Laguna de El Farallón, en una primera etapa de mantenimiento y reforestación del área riparia con el apoyo de los ejidatarios, informó el secretario del Medio Ambiente de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, al referir que la laguna logrará su rescate total en aproximadamente a cinco años.Durante entrevista, el funcionario estatal dio a conocer que tras una cuarta reunión ya se establecieron las acciones que llevarán a cabo las diversas instancias para recuperar la Laguna de El Farallón.“Para que se vea como estaba, calculamos que en 5 años, pero las acciones las tenemos que comenzar ya, porque si no comenzamos esas acciones, va a llevar mucho más tiempo. En cinco años pensamos que esta laguna puede estar en su estado como se había presentado en años anteriores”, expuso.Externó que se fijaron las intervenciones que aplicarán conjuntamente dependencias como la Comisión de Agua de Estado de Veracruz (CAEV), la SEDEMA, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).Y es que recordó que la situación que vivió fue crítica este año, llegando su espejo de agua de 100 hectáreas a 10 hectáreas y generando con ello afectaciones para los pescadores de esa zona.“Los pescadores eran los que aprovechaban los productos de esa laguna, diariamente salían a pescar y ya no lo pudieron lograr”, comentó.Fue a raíz de un exhorto del Congreso del Estado, como se realizó una reunión en la que participó la diputada local, Mary López Callejas, para escuchar a los pescadores afectados con la sequía de la laguna.“Creemos que no es un problema de una sola institución, sino que es interinstitucional y social, porque la laguna estaba siendo sobreexplotada con diversas mangueras con las que conducían esas aguas a zonas más arriba”, precisó el funcionario estatal.Además, precisó que se aplicarán sanciones a quienes violen el aprovechamiento del agua, sin contar con un permiso para ello.Mientras tanto, están trabajando en un plan de acciones en coordinación con la academia, enfocadas a la reforestación de las áreas aledañas a la laguna, “para posteriormente pasar a al reforestación en toda la cuenca, esas mil 700 hectáreas que son las que la alimentan”.El titular del SEDEMA destacó que los ganaderos y productores de la zona se han sensibilizado y están conscientes de que debe haber una aportación por parte de ellos para cuidar el entorno de este cuerpo de agua, ubicado en el municipio de Actopan.“Ya se han hecho acciones de mantenimiento de la zona, ya se han hecho acciones de reforestación, poder llevar esta laguna a lo que era antes, un cuerpo de agua muy bonito, muy paisajístico para los habitantes de El Farallón y el aprovechamiento”, resaltóJuan Carlos Contreras detalló que la inversión que se estará haciendo en esta primera parte será de aproximadamente de 600 mil pesos, y serán destinados al mantenimiento y reforestación del área riparia, apoyados de los ejidatarios, para que en 2022, los pescadores puedan otra vez realizar su actividad.“Estamos programando mayor inversión para el próximo año para poder recuperar este cuerpo de agua, para restaurarla y que se vea como estaba”.Para finalizar, el titular de Sedema expuso que se estima que para el próximo año se pueda llegar a un nivel adecuado donde los pescadores puedan hacer el aprovechamiento de la Laguna.