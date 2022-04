Salvaron a turistas de la CDMX de morir ahogados, en playa de Coatzacoalcos

Una mujer y dos integrantes más de su familia fueron rescatados de morir ahogada en la playa de Coatzacoalcos por ciudadanos y elementos de la Policía Estatal y Protección Civil.Se trata de habitantes de Ciudad de México que estaban de paseo en este puerto y luego de llegar a la playa para divertirse.Testigos informaron que los bañistas no lograban regresar a la orilla y ante esa situación decidieron meterse a ayudar y a su vez llamaron al 911 para pedir auxilio.Rescatistas de bomberos y la Policía Estatal llegaron al punto en Independencia y malecón donde sin dudar se sumergieron al mar con todo y uniforme.Con estos tres, suman un total de cinco personas rescatadas de morir ahogados, en la misma zona durante el fin de semana pues el sábado también hubo personas en peligro de morir.Las autoridades han recomendado no meterse al mar si ingieren bebidas embriagantes o si no sabe nadar.