San José reconoció que sus razones no tenían razón

Dice la Biblia que, en sueños, se presentó el Ángel del Señor para decirle a José que aceptara a María, para explicarle lo que estaba pasando y los planes que Dios tenía con ellos. Desde luego que José se había sentido contrariado y pensó dejarla en secreto, como también nos dicen los evangelios. Estaba sufriendo con este asunto hasta que el ángel se presentó en sueños.



La tradición se refiere a San José como un varón justo, como un hombre bueno, como una persona que está en paz con su conciencia. Por eso, a pesar de los problemas que estaba enfrentando, podía dormir. Sólo un hombre bondadoso conserva la paz en el corazón a pesar de las dificultades que enfrenta.



Nunca pensó hacerle daño a María, al contrario, pensaba actuar de manera que no la perjudicara. Esa era la bondad y pureza de San José. Por eso podía dormir y en sueños el ángel del Señor le reveló los designios divinos y cuando despertó aceptó a María, cayendo en la cuenta que sus razones no tenían razón.



Nosotros hemos estado teniendo un sueño muy pesado por la terrible realidad que estamos pasando. Ha sido un año muy largo de incertidumbre, miedo, sufrimiento y muerte. Y en medio de este sueño ha llegado a nosotros la Palabra de Dios por medio del papa Francisco para proponernos un año dedicado a San José.



En nuestro caso no siempre hemos podido dormir bien porque estamos llenos de miedo y desánimo, pero esperemos que, como San José, acojamos esta propuesta que nos hace el papa para profundizar en la vida del esposo de la Santísima Virgen María a fin de ubicarnos y responder a la realidad desafiante que estamos enfrentando.



En efecto, a partir de San José tenemos que despertarnos del sueño y hacer lo que se nos pide. ¿Qué se le pidió a José y qué se nos pide ahora a nosotros? En primer lugar, que protejamos a Dios y a su Santísima Madre. También se espera que nosotros en estos tiempos difíciles protejamos a Dios.



Las dificultades que enfrentamos provocan el agotamiento y la desconfianza, por lo que tenemos que aferrarnos a la fe, defender el espacio que Dios ocupa en nuestras almas. Hay voces y situaciones que intentan separarnos de Dios, por lo que debemos aferrarnos a la fe y proteger a Dios que quiere seguir creciendo en nuestros corazones.



También se trata de proteger a Dios porque muchos intentan hacerle daño. Hay Herodes modernos que persiguen a Dios y quieren eliminarlo de la vida de la sociedad. Ante tantas expresiones de odio hacia Dios tenemos que defenderlo, hablar bien de Él y no dejar de dar testimonio de todo el bien que nos ha procurado en la vida.



Se trata, por lo tanto, de defender hacia dentro el lugar que Dios ocupa en nuestra vida y hacia fuera el honor de Dios en la vida de la sociedad. Que con amor, fortaleza y mucha prudencia, como San José, defendamos al Niño Jesús y a su Madre de tantos ataques ideológicos que están deshonrando la vida de nuestra sociedad.



En segundo lugar, hay que despertar del sueño para defender el matrimonio, la familia y el don de la vida. Además de defender a Dios hay que defender el designio de Dios para la vida del hombre. No entendemos y no damos crédito al rumbo que está tomando la política en la actualidad. Cuántas propuestas insensatas y perversas de los legisladores y autoridades que están desmantelando el patrimonio espiritual de nuestros pueblos y la base de la familia, fundamental para la cohesión del tejido social.



Este sesgo que está tomando el gobierno duele y preocupa más porque en pleno tiempo de pandemia, sufrimiento y muerte han seguido hablando de aborto e iniciativas que afectan el matrimonio y la familia.



Como San José, estamos llamados a defender al Niño y a su madre y a desgastarnos en este propósito sobre todo ante los ataques sistemáticos que ahora enfrenta este designio de Dios. Como dice el papa Francisco: “... debemos preguntarnos si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado”.



Por eso, no sólo lo tomamos como modelo, inspiración y referencia sino también como patrono y defensor de la Iglesia. Podemos imitar el gesto tan bonito que tuvo Santa Bernardita Soubirous que cuando murió su padre, tomó a San José como su padre en este mundo. Nosotros, aunque tengamos a nuestro padre y a personas que nos quieren y protegen, no dudemos en decirle a San José que sea nuestro papá, que cuide en nuestro interior la presencia de su Hijo Jesús y que nos dé la fortaleza y la prudencia para defender a Dios en la sociedad.



Por todo esto busquemos y honremos a San José para que su intercesión nos permita vivir dignamente estos tiempos difíciles de pandemia. De esa forma también honraremos a Jesús y a su madre porque, como dice San Claudio de la Colombiére: «Aunque no hubiera otra razón para alabar a san José, habría que hacerlo, me parece, por el solo deseo de agradar a María. No se puede dudar que ella tiene gran parte en los honores que se rinden a san José y que con ello se encuentra honrada. Además de reconocerle por su verdadero esposo, y de haber tenido para él todos los sentimientos que una mujer honesta tiene para aquel con quien Dios la ha ligado tan estrechamente, el uso que él hizo de su autoridad sobre ella, el respeto que tuvo con su pureza virginal le inspiró (...) un gran celo por la gloria de san José».