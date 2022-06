San Lázaro indaga presunta contaminación masiva causada por PEMEX

El incidente reportado por la Agencia Especial Europea acerca de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) liberó miles de toneladas de gas metano a la atmósfera es investigado por la Cámara de Diputados, aseguró la diputada federal por el distrito de Zongolica, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Indicó que el tema se revisa luego de que se diera a conocer este fin de semana que del 8 al 23 de diciembre del año pasado PEMEX liberó alrededor de 40 mil toneladas de ese gas, uno de los principales que causa el cambio climático.La Legisladora aseguró que el tema ya es revisado por expertos a fin de que sus conclusiones les permitan emitir un posicionamiento.La Diputada federal por el distrito de Zongolica consideró que esto podría tardar aproximadamente un mes y no descartó que Pemex pudiera recibir alguna sanción si se encuentra una responsabilidad por parte de esa paraestatal.Comentó que por lo que saben, la emisión de gas metano no es algo que se esté dando de manera recurrente, pero estarán al pendiente de que no vuelva a ocurrir o se tomarán acciones.No obstante, comentó que por esa situación ahora se dicen muchas cosas, pero verán primero qué fue lo que ocurrió, cuál fue el daño y si hubo afectación a alguien.