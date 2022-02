San Lázaro no contempla reformas para castigar subejercicio en Estados

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna confirmó que no se contempla en San Lázaro alguna iniciativa para castigar a los gobernadores y gobiernos que no ejecuten todos los recursos federales y terminen devolviéndolos.Al ser cuestionado respecto a las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que determinó que el Gobierno de Veracruz devolvió recursos de salud, educación y otros rubros, el legislador pidió no generalizar.“No hay que generalizar, hay que analizar caso por caso. Creo que hay casos donde sí existen ciertas complejidades, licitación de obras o donde pueden ejercerse recursos, entonces no hay que ponderar todo en una misma bolsa”, dijo.Gutiérrez Luna apostó en su caso a realizar un análisis caso por caso, aunque dijo que lo ideal para todo Gobierno, a nivel estatal, municipal o federal es ejercer todo el presupuesto que se le asigna, sobre todo aquellos que están etiquetados, “porque tienen un fin y más si es un fin social”.Cabe recordar que este fin de semana, la Auditoría Superior reveló la tercera entrega de los informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2020 de todos los recursos federales a los estados, dependencias y municipios, constatando que la entidad devolvió varios millones en diversos rubros.Por ejemplo, en salud ante la pandemia por COVID-19, reveló que el Gobierno Estatal devolvió 3 millones de pesos que debían ser usados para medicamentos.Asimismo, se encontró que se realizaron gastos a rubros no contemplados, como pagos de compensaciones a trabajadores que incluso estaban de licencia médica, es decir, que no prestaron sus servicios.Igualmente, encontró que alrededor de 156 millones de pesos no fueron ejercidos o no se aclaró su destino, mismos que deberán ser devueltos a la Federación.Este sería el tercer año consecutivo que el Gobierno de Veracruz deba regresar dinero que ya estaba etiquetado.