Sana distancia no se aplica en autobuses foráneos; van llenos

Usuarios del transporte público foráneo se quejan de los protocolos de prevención que se manejan en la central de autobuses ADO y AU, afirman que no se aplican las medidas de sana distancia y se registra aglomeración al abordar y al interior de los camiones.



Una de las rutas más demandadas es la Veracruz-Xalapa, que atraviesa varias comunidades en su trayecto y debido a la contingencia sanitaria se redujeron las corridas, lo que ha ocasionado que haya sobredemanda en algunos horarios.



"Han recortado las rutas, ya no son tan frecuentes, salían cada 10, 15 minutos y ahorita pregunté y me dijeron que son lapsos de 45 minutos a una hora, lo que provoca que más gente se vaya acumulando en la central y nos juntamos como 20 personas y a la hora de abordar el camión hasta se empujan para subir al camión, el personal de vigilancia no hace algo por acomodar o decir que se guarde la distancia", dijo uno de los usuarios del servicio AU.



Si bien la empresa ya requirió el uso obligatorio del cubrebocas a los pasajeros y desde hace dos semanas marcaron en la sala de espera de la central los espacios que no deben usarse para así guardar la sana distancia, los pasajeros afirman que de nada sirve si el autobús va lleno.



"Pusieron cintas para que uno no se siente por lo de la distancia y en la fila para subir al camión todos están juntos y arriba llenan el camión, deberían ver que no vaya lleno", reclamó una usuaria de la línea ADO.



La mayoría de las personas que siguen usando el servicio es debido a que mantienen sus actividades laborales.



"En los transcursos de horas picos, que son de 5, 6,7 de la tarde, hay demasiada gente, lo que hace que vayamos súper amontonados en el transporte público, lo entiendo porque la gente debe seguir trabajando igual que yo pero como empresas no se han preocupado por tomar medidas severas. A los choferes, que son los que están expuestos, simplemente les dan un cubrebocas y debería ser más severo su cuidado,con mascarillas, guantes o gel antibacterial".



A partir de este sábado, la central de autobuses recomienda a los pasajeros el uso de cubrebocas para abordar, esto como una medida requerida por la Secretaría de Salud.