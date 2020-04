Sanciona OPLE a agrupación “Bienestar y Justicia Social A.C.”

La agrupación ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, una de las cuatro que busca constituirse como partido político, fue sancionada con un apercibimiento por haber presentado en más de una ocasión los formatos correspondientes a los informes mensuales de enero, febrero, junio y julio 2019 con modificaciones, sin que obrara de por medio, solicitud de la Unidad de Fiscalización, así como por la presentación extemporánea del formato correspondiente al mes de junio.



No obstante, la Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral (OPLE), durante el proceso de fiscalización del monto, origen y aplicación de sus ingresos, consideró que la falta es de forma y no de fondo, ya que en ningún momento esa agrupación dejó de presentar sus informes mensuales y final, reportando los gastos realizados.



Además, no obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, esto es reportó todos los ingresos y egresos, lo que se traduce en una falta de cuidado o en una acción, que, si bien es prohibida, como lo expresa la misma organización, actuó de buena fe, esto es, no se trata de una acción con dolo.



Por lo que no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.



Entre las inconsistencias de la agrupación destacan que las pólizas de la cuenta bancaria se presentaron del diario, cuando el tipo de pólizas debió presentarse en ingresos, en los informes del periodo comprendido entre febrero y diciembre de 2019.



Presentó la póliza de diario número 002, que registra las comisiones bancarias, sin embargo, se debió de presentar en una póliza de egresos, en los informes correspondientes a cada uno de los meses, de julio a diciembre.



Y el estado de situación financiera no reporta el resultado del ejercicio, por tal motivo no coinciden las cifras de este estado financiero, en los informes mensuales comprendidos en el periodo de julio a diciembre.