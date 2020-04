Sanciona OPLE a “Podemos” por no solventar dos observaciones a uso de recursos

Por no solventar dos, de las 19 observaciones por errores y omisiones, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) impuso a la organización ciudadana “Podemos” una sanción que consiste en apercibimiento y multa económica.



“Podemos” busca constituirse como partido político local, por lo que en ese proceso, la Unidad de Fiscalización del OPLE auditó el origen, monto y aplicaciones de sus recursos y emitió 19 observaciones, de las cuales, 2 se consideraron como no atendidas.



Una de ellas fue que el 2 de octubre del año pasado, manifestó la Unidad de Fiscalización, la agrupación cerró la cuenta bancaria antes de concluir las actividades propias para obtener el registro como partido político local, lo que constituye una falta por obstaculizar la correcta fiscalización, rendición y transparencia de los recursos privados utilizados para sus fines políticos; por tal motivo, la cancelación anticipada de la misma, se considera una acción que deja sin elementos para llevar a cabo un procedimiento exhaustivo de fiscalización.



Por esa falta se le impuso una multa de 88 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 7 mil 435.12 pesos, misma que se aplicará si llega a obtener el registro como partido político local y será deducida de la primera ministración de las prerrogativas; mientras que los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, se destinarán al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET).



Y en caso de no obtener su registro como partido político tendrá una multa de 25 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 2019, que equivale a 2 mil 112.25 pesos. La Secretaría Ejecutiva del OPLE dará vista a las autoridades hacendarias para que haga el cobro correspondiente.



La segunda observación no atendida por “Podemos” fue que al realizar su registro, clasificación y control de todas las operaciones financieras no se apegó a las Normas de Información Financiera, esto es al registrar incorrectamente 2 aportaciones en especie por concepto de traslado de simpatizantes.



Por esa observación que la Unidad de Fiscalización consideró no atendida, el Consejo General del OPLE impuso un apercibimiento.