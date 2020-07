Sancionan a 13 taxistas en Omealca por no acatar medidas sanitarias

Alrededor de 19 taxistas fueron sancionados –entre ellos uno taxi de Córdoba; unos con el pago de la infracción correspondiente y otros pagaron con servicio a la comunidad, como fue andar perifoneando en el sitio, por no tomar las medidas protocolarias como fue usar el cubrebocas, no llevar más de tres usuarios y sanitizar sus vehículos, entre otras medidas.



El comandante de la Policía Municipal, quien está a cargo del tránsito municipal, Francisco Ruiz Flores, explicó que tienen un grupo de WhatsApp donde se les informó con anticipación de reforzar las medidas sanitarias por el aumento de casos de este virus en este municipio, donde hasta el momento ya van 15 casos positivos.



Pero también se les advirtió de las sanciones, en donde estuvieron de acuerdo; sin embargo, en los operativos que se realizaron, detectaron que alrededor de 13 taxistas, entre ellos un taxi de Córdoba, pasaron por alto las indicaciones como fue llevar más de tres pasajeros, no usar el cubrebocas; el gel y lo que implica cuidarse ante esta pandemia.



Ante eso, algunos prefirieron pagar la sanción económica correspondiente, que fue de 600 pesos y otros realizar el servicio a la comunidad que fue la de perifonear de 8 de la mañana a 3 de la tarde invitando a la ciudadanía como a los taxistas a tomar las medidas sanitarias.



Confió que con estas sanciones, el resto de los taxistas eviten violar las indicaciones para bien de todos, porque si se cuidan ellos, cuidan a los usuarios de ser contagiados por el COVID-19.