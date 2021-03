Sancionan a bares de Orizaba por violar disposiciones ante COVID

Dos bares de Orizaba fueron sancionados por no respetar el número de clientes y el horario establecido ante pandemia, informó el director de Desarrollo Económico, Raymundo Reynoso Limón.



Indicó que se les ha insistido a estos negocios que deben cumplir con lo requerido por la autoridad sanitaria y municipal, pues no se quiere afectar más la economía pero tampoco se puede descuidar la salud de la gente.



"Ya se sancionaron a dos comercios con la clausura de una semana de actividades, en algunos casos hay bares que son muy pequeños y pedirles que se queden sólo con el 50 por ciento significa sólo la barra, pero ha habido buena disposición de dueños de bares y restaurantes para desarrollar esto".



Añadió que se seguirá aplicando el reglamento pues el virus persiste y se mantiene la ocupación del 50 por ciento en los establecimientos.



"Ha habido buena colaboración y, a lo mejor algunos por la desesperación que ha habido por el tema económico, es que no han respetado la petición que se les hace".



De igual forma el funcionario municipal añadió que solo es una sanción de cierre por una semana, no es económica, pero si hay reincidencia se cancela la licencia de manera definitiva; hasta el momento no ha habido reincidentes.