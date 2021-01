Sancionan a decenas de negocios por ignorar medidas contra COVID, en Poza Rica

El gobierno municipal de Poza Rica aplicó sanción a más de 30 establecimientos por incumplir las restricciones por la Alerta Preventiva de Contagios que funcionó durante cuatro días ante el alza de casos de coronavirus.



Luego que el gobierno del estado de Veracruz determinó que Poza Rica tendría que aplicar, del 14 al 17 de enero las medidas estrictas sobre negocios no esenciales y horarios de atención al público, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Jesús García Cruz, informó que al no respetar las indicaciones se aplicaron multas económicas que correspondieron de acuerdo a cada caso.



Explicó que estas sanciones se aplicaron a 30 negocios y fue de parte de su área municipal, pero también comercio y riesgos sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 quienes procedieron.



Sobre las razones de estas sanciones fueron por incumplir con horarios de atención, sin uso de protocolos sanitarios, aceptar a clientes y usuarios ingreso sin cubrebocas, provocar concentración de personas y la venta de bebidas embriagantes.



Los dueños de estos negocios recibieron la notificación de advertencia que en el caso de reincidir serán objeto de cancelación de permisos para que puedan continuar operando comercialmente.



Estos recorridos se realizaron de manera conjunta entre autoridades municipales y estatales en materia de salud y protección civil.