Sancionan a dos bares de Veracruz Puerto por no respetar horario ante pandemia

Durante el fin de semana fueron sancionados 4 establecimientos por no respetar el horario de cierre de acuerdo con el semáforo epidemiológico en la ciudad de Veracruz, informó el director de Comercio, Jesús Sanz Barradas.



Dos de los negocios son centros nocturnos que en el operativo de revisión que se realiza por parte de la dependencia municipal y la Policía Naval, se encontró que estaban operando después de la 1 de la mañana y a puertas cerradas.



"El fin de semana tuvimos 4 clausuras por no respetar el horario, el horario es a la 1 de la mañana y andábamos en el rondín allá por el Veracruz viejo y cerramos 2 negocios por tener gente con las puertas cerradas, uno se llama La Catrina y el otro se llama Tito, son bares", dijo.



Los horarios máximos permitidos dependen del giro del negocio, son a las 19:00 horas, 23:00 y 1 de la mañana.



En cuanto a la zona de mercados, se está cumpliendo y no se han tenido que clausurar más establecimientos.



Sanz Barradas aseguró que se revisarán los comercios para que se cumplan las medidas sanitarias, principalmente ahora que regresa el programa “Independencia Peatonal”.



"Vamos a ser más duros con las medidas de higiene, los negocios ya se las saben sólo hay que ir a repetirles, vamos a ir a medir el viernes, vamos a checar, tenemos un croquis, de cómo va en distancia. Hay veces que se han tenido que ir porque no traen (cubrebocas), entonces se les dice que se compren uno y regresen a trabajar", concluyó.