Sancionarán a Alcaldes que impiden acceso a sus Municipios durante pandemia

Se aplicarán sanciones a los Alcaldes que no permitan el ingreso y libre tránsito en sus municipios, expresó el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, al señalar que prohibirlo es violatorio de la ley.



Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que hace unos días recibieron un comunicado de la Secretaría de Gobernación y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, donde se señalaba de las restricciones que había a nivel nacional y estatal ante la emergencia sanitaria por Coronavirus en el país; y no se incluía prohibir la entrada a los municipios.



“Ese documento lo hicimos llegar a 78 municipios del Estado; lo enviamos. Donde les pedimos que no habiendo un Estado de Excepción, no se puede prohibir el libre tránsito, porque es atentar al derecho humano de la libre circulación”, expuso.



Cisneros Burgos asentó que prácticamente todos los Alcaldes adoptaron esta indicación; sin embargo, aún hay algunos que no acatan estas disposiciones.



“Si nosotros quebrantamos una ley, cualquiera de nosotros, entonces estamos en la condición de recibir una sanción. Eso tiene que quedar claro. La ley es igual para todos”, sostuvo el Secretario de Gobierno.



No obstante, señaló que no se debe llegar a esa situación, pero tampoco se deben tomar medidas distintas a las que se instruyen por parte del Consejo de Salubridad Nacional, el cual ha sido claro con las indicaciones:



Sana distancia, de 1.5 metros entre las personas; higiene constante y permanente y quedarse en casa, recordó el funcionario público.



Algunos, dijo, no han tomado este hecho inédito de la pandemia con la seriedad que se debería, por lo que reiteró el llamado al resguardo en casa, ya que sólo así se podrá aplanar la curva de contagios.



Por otra parte, sostuvo que lo que sí pueden hacer los Alcaldes en sus demarcaciones, es tomar medidas sanitarias, tales como pedir a las personas que llegan de otros lugares, que se queden en sus casas por 14 días, para evitar algún riesgo de posible transmisión; y eso no es violatorio de los derechos humanos.rohibir la circulación, en este momento, si es violatorio de los derechos humanos”, recalcó el Secretario de Gobierno.



Cabe mencionar que apenas el día de ayer lunes, el dirigente estatal panista, Joaquín Guzmán Avilés, acusó a las autoridades estatales de intimidar a los Alcaldes que han tomado medidas preventivas ante la emergencia sanitaria.



No obstante y a decir de Eric Cisneros, el comunicado que se envió a 78 Ayuntamientos, fue en el sentido de acatar las indicaciones generales del Gobierno federal.