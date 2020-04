Sancionarán a centros comerciales de Coatepec que incumplan medidas de higiene

Se sancionará a centros comerciales que no acaten las medidas de prevención por la contingencia sanitaria del COVID-19, aseveró el alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo.



Y es que el Edil indicó que el Ayuntamiento ya ha recibido quejas entorno a algunas tiendas comerciales que no están llevando a cabo medidas como la Sana Distancia y están dejando ingresar a más de una persona por familia.



“Tenemos la obligación de recorrer todos los centros comerciales, tiendas donde se venden alimentos, ya recibimos algunos reportes de algunos centros comerciales que no lo están cumpliendo “, comentó.



Señaló que elementos de Comercio, Seguridad Pública, Salud Municipal y Protección Civil acudirán a verificar que estén efectuando las recomendaciones, pues de lo contrario se procederá a clausurar estos centros de manera temporal o definitiva.



“Para que empecemos a verificar que esto se cumpla porque ya nos dijeron que están dejando pasar a mucha gente, que no están respetando las medidas de Sana Distancia, de momento vamos a hacerles un exhorto y si siguen incumpliendo vamos a proceder a la clausura de manera temporal o definitiva dependiendo de cada caso”.



Por otra parte, sostuvo que el Cabildo aprobó la cantidad de medio millón de pesos para atender la pandemia, entre los usos que se le dará a este recurso, dijo, servirá para comprar productos de la canasta básica para que sean entregados a las personas más vulnerables dentro del municipio.