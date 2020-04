Sancionarán a quien filtró información sobre contagio de titular de Función Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó pronta recuperación a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP) -de quien ayer se informó que había resultado positiva a coronavirus-, mientras que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la Secretaria tuvo “un COVID leve” y se encuentra en perfectas condiciones, además de indicar que ningún familiar fue contagiado.



En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell adelantó que se investigará y se sancionará a quién filtró la información de la confirmación del contagio de la Secretaria, puesto que, señaló, es una grave violación a la ética del servicio público.



López Obrador comentó: “Nosotros le deseamos a Irma Eréndira que se recupere y también a otros servidores públicos; ya va recuperándose el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y así otros servidores y mandar nuestro abrazo fraterno a todos los familiares enfermos y como siempre lo sostenemos, nuestro pésame a familiares de los que pierden la vida, tanto en nuestro país como en le extranjero, a nuestros paisano, nuestros migrantes, nuestra solidaridad, afecto”.



En Palacio Nacional, el subsecretario López-Gatell apuntó que se siguen realizando estudios a compañeros de trabajo de la titular de la SFP pero adelantó que de los contactos iniciales todos han resultado negativos.



“Sobre nuestra muy querida secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la doctora está en perfectas condiciones; efectivamente como ella lo hizo público, tuvo COVID, un COVID leve como ocurre en el 80% de las personas y se aplicó el protocolo normal que se utiliza en todas las personas, del estado de contactos, el estudio de casos y contactos”.



“Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el COVID y de sus compañeros de trabajo, todavía no se concluye el estudio de casos y contactos pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos”.



Aseguró que la filtración de la información de la prueba que confirma que la titular de la Función Pública estaba contagiada por coronavirus “representa una grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres y esa es una grave violencia, que tendrá una sanción muy importante”.



Señaló que cuando una figura pública tiene una enfermedad,se vuelve un asunto de notoriedad “y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y a cuántos contagió y se filtra la foto y se hace un escándalo”



“El punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público pudieran ser distintas a una persona que no ocupa un cargo público, los protocolos son los mismos”, agregó.