Sancionarán a quien se meta al parque “Hidalgo” de Coatepec con fines recreativos

Los ciudadanos coatepecanos que ingresen al parque municipal “Miguel Hidalgo” con finalidades recreativas serán sancionados, así lo dieron a conocer autoridades municipales.



Y es que la noche de este lunes se reforzaron las acciones de cierre de este espacio público, colocando las mismas bancas de metal del parque para así impedir el ingreso de pobladores.



Al respecto el alcalde Enrique Fernández Peredo, informó que atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento a su cargo procede al cierre total de áreas públicas como el Parque Miguel Hidalgo.



Lamentó al mismo tiempo que las familias no han atendido el exhorto de las autoridades y continúan paseando en el parque, por ello en caso de seguir haciendo caso omiso, serán acreedores a una infracción.



“Lamentable que haya familias que sigan paseando en el parque, ante esto vamos a tomar medidas más enérgicas ya que la ciudadanía no ha acatado las recomendaciones y toda vez que el Bando de Policía y Buen Gobierno me faculta para que toda aquélla situación en la que los ciudadanos estén haciendo caso omiso sean sujetos de una infracción, no se les va a detener pero se les podrá aplicar una multa, acabo de dar instrucciones al personal operativo”, dijo.



El edil, insistió en que se tomarán medidas más estrictas para evitar la propagación del Coronavirus, pues agregó que el Ayuntamiento a su cargo velará por la salud de los coatepecanos, ya que se ha informado desde el Gobierno Federal que ésta semana y la que viene son fundamentales, de ahí que se tomen acciones más fuertes.



Cabe señalar que elementos de Protección Civil, Policía Municipal y empleados de otras áreas del Ayuntamiento participaron anoche en mover las bancas metálicas para instalarlas en el perímetro del Parque.



Por otra parte, además añadió que para evitar aglomeraciones se tuvieron que retirar a los ambulantes que se encontraban en las cercanías al mercado “Miguel Rebolledo”, pues no respetaban las medidas sanitarias dispuestas.



“Tuvimos que hacer un operativo este lunes desde la madrugada con el tema de la calle que está atrás del mercado porque lamentablemente ya se había saturado de vendedores y tampoco respetaban las medidas de la sana distancia”, detalló.