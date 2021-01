Sancionarán a transportistas de Córdoba por no usar cubrebocas, advierten

Conductores de taxis y pasaje que no usen cubrebocas serán sancionados por Transporte Público del Estado. Los infraccionados deberán pagar 90 pesos.



De acuerdo al delegado regional, Vicencio Vitte, aún se niegan a usar esta protección y piensan que no pueden recibir una multa.



Los taxistas son quienes más quebrantan esta medida de protección contra la propagación del COVID-19, misma que fue recomendada por las autoridades de salud para evitar contagios.



Recordó que el sector del trasporte público es el más afectado por la pandemia y por ello deben cuidarse y proteger a los pasajeros.



Aunque no hay operativos de vigilancia destacó que es necesario que tengan conciencia por la salud, pues aunque Córdoba sigue en semáforo epidemiológico naranja el nivel de contagio es alto.



Apenas ayer, el líder de la Coalición de Taxistas, Jesús Rivera, reconoció esta problemática e instó a los conductores a cuidarse y usar el cubrebocas pues en su organización ya van varios conductores fallecidos por Covid-19.