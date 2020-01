Sancionarán abandono de mascotas en la vía pública, en Omealca

Ante la proliferación de perros que deambulan en las calles de Omealca, se buscará que el Congreso autorice una Ley para la defensa y protección de los animales, y así, sancionar a quienes abandonan sus mascotas.



El que deambulen los perros por las calles, es un tema de salud pública, por lo que se buscará que estos perros tengan nombre y apellido, es decir, que sus dueños realmente los cuiden y no los dejen salir a la calle, expresó el presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez.



Por eso, el Munícipe hizo un llamado a los omealquenses a cuidar a sus mascotas (perros), que en principio, si lo compraron o se los regalaron, hoy ya no los quieren y deambulan en las calles; por lo que consideró que estos perros no merecen llevar una vida ambulante donde muchos terminan atropellados, son golpeados, infectados de sarna, que es “una dejadez” de sus dueños.



Pero lo más grave, expresó que al defecar en las calles o presentar problemas de sarna, en principio es una contaminación y en el caso específico de la suciedad; al secarse se vuelve polvo, que con el aire se convierte en un foco de infección, que al respirarlo la gente o se va a la mesa, puede traer otras enfermedades, y lo que se busca es evitar un brote como el caso del coronavirus, en China.



Ante eso, consideró que todos debemos coincidir en la limpieza y en la salud; por eso llamó a los propietarios de esos perros, a que deben hacerse responsables de los que es de ellos, sus macotas, dijo.



Comentó que hasta el momento no se tiene un censo de perros, más de los que acuden a vacunar a sus perros, donde el municipio lleva una campaña permanente; pero no se tiene cuantificado el total de perros, ya que muchos andan en las calles y que se han convertido en un peligro; sobre todo cuando andan en celo.



Incluso, informó que se construirá una perrera municipal, para que los propietarios vayan por ellos; y si no hay dueños, se desarrollará un programa de adopción.



Pero advirtió que, apegado al reglamento, que estará listo en dos semanas y que sea autorizado por el Congreso, se sancionará a todas aquellas personas que abandonen o maltraten a sus animales.