Sancionarían a funcionarios que mal usen cubrebocas, en Orizaba

Trabajador municipal que no esté usando de manera correcta el cubrebocas sería sancionado con el descuento de un día de salario, indicó el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López.



"En el caso de los policías y empleados municipales que pudieran no utilizar el cubrebocas, estaremos descontándoles un día de su salario. Si encontramos un elemento de Policía Municipal o empleado municipal sin cubrebocas, se tomarán acciones".



Añadió que las estrategias que se han tomado y que son fuertes, tienen como objetivo proteger a los ciudadanos para que no sufran la transmisión del COVID-19.



"Sí hay una afectación y un problema económico, pero es mundial, la situación económica es terrible, habrá negocios que quiebren, que se tengan que reinventar pero primero está la salud".



El munícipe apuntó que el deber y cometido del Comité Municipal de Protección Civil es preocuparse por la salud de las personas.



"Si nos preocupamos por la salud nos critican porque estamos asfixiando económicamente a la ciudad y si nos preocupamos por la ciudad y dejamos esto libre nos van a criticar porque no atendemos la salud. Pero creo que sin salud no hay nada".



Reconoció que ha habido críticas por las acciones emprendidas, pero apuntó que son necesarias, de hecho aseguró que se tiene contacto con autoridades de salud de la Jurisdicción Sanitaria VII y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para coordinarse para la realización de acciones en favor de la gente.