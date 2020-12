Sancionarían a quien queme pirotecnia pero municipios permiten su venta

A pesar de que Ayuntamientos como Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza advirtieron sanciones para quienes quemen pirotecnia durante los festejos decembrinos, se permite la venta de estos artefactos en mercados y el primer cuadro de sus municipios.



Con dos incendios de pastizales en el municipio de Nogales y Río Blanco, las autoridades preventivas advirtieron que durante los festejos decembrinos realizarán recorridos de vigilancia en sus diferentes congregaciones y colonias, a fin de inhibir el uso de explosivos.



Voceros de Protección Civil en estos municipios señalaron que cada año ofrecen en diciembre entre 40 y 70 servicios por traslado de enfermos, quema de pastizales, incendio de comercios o casa habitación, fugas de gas y atención de lesionados en accidentes.



Sin embargo, dijo que los índices pueden disminuir si los ciudadanos toman las medidas preventivas pertinentes, como evitar quemar pirotecnia, no consumir bebidas embriagantes ni conducir, por citar algunos.



Coincidieron en señalar que la penalización por desacato, va desde sanciones administrativas que van de tres a cinco salarios mínimos, hasta prisión preventiva de acuerdo a la gravedad del incidente que pudiera turnarse a dependencias ministeriales cuando existan daños a terceros, lesiones o muerte.



No obstante, a la advertencia, la venta de pirotecnia y fuegos artificiales en mercados y el primer cuadro de dichos municipios se permite, al considerar que son artefactos que no ponen en riesgo la integridad de quien los utiliza, no así el provocar incendios.



Aunado a lo anterior, se dijo que los números de atención a emergencias, principalmente el 911, están a disposición del ciudadano, a fin de reportar a la brevedad reuniones masivas, incidencias delictivas o emergencias diversas.