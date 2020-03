Sancionarían a quienes no acaten medidas preventivas contra el COVID-19, en Jilotepec

El alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, indicó que se analiza a través del Cabildo aplicar posibles sanciones a las personas que no cumplan con las acciones que se implementen desde el Consejo Municipal de Salud que se instaló desde hace algunos días para la atención de la pandemia por Coronavirus; y el Ayuntamiento.



Y es que dijo que luego de que las autoridades estatales informaran sobre un caso sospechoso en su municipio, es necesario “ser más estrictos” en las acciones para evitar contagios.



“Estamos analizando a través de Cabildo, posibles sanciones a quienes no cumplan con las acciones que se marquen a través del Consejo Municipal de Salud y el Ayuntamiento. Estamos en el análisis aún”, adelantó.



Entrevistado, señaló que es urgente que la población que pueda se quede en su casa, luego del llamado del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, no obstante admitió que hay casos en los que la gente tiene que salir a trabajar, pues de otro modo no subsisten.



En este sentido, el edil lamentó que no haya manera de apoyar a la ciudadanía de un modo más eficiente, por lo que es inevitable que algunos tengan que salir de sus hogares.



“Seremos más estrictos en mantener a los ciudadanos en casa; por supuesto que esto va para las personas que lo pueden hacer, por qué quienes tienen que trabajar es inevitable no ir, o trabajas o no comes eso es triste y frustrante por no tener la manera de apoyarlos de una manera eficiente. Ya habíamos comentado e insistir en mantenerse en casa a los ciudadanos, pero habíamos encontrado respuesta negativa”, dijo.



Agregó que este caso sospechoso orilla a exhortar nuevamente a las personas a quedarse en sus casas, por lo que dijo que espera que quien puede haga conciencia y acate las indicaciones.



Finalmente, precisó que además de un perifoneo en el municipio, la Policía Municipal hace rondines para invitar a que la gente no salga.



“Estos casos sospechosos abonan a las acciones de mantenerse en casa. Espero mi gente tome conciencia y se quede. Nosotros seguimos en la difusión de seguir las instrucciones que se nos marquen y de entrar en fase 3 qué inminentemente, así será, tomaremos las medidas más enérgicas a quienes hagan caso omiso de las medidas precautorias. Se sigue el perifoneo y ahora la Policía Municipal hace rondines permanentes invitando a la gente a permanecer en casa”, concluyó.