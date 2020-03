Sanear el río Blanco es “mucho trabajo por hacer”; piden a Alcaldía sumar esfuerzos

El investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV), Eduardo Hernández, consideró que hay mucho trabajo por hacer para sanear el río Blanco, el afluente más contaminado del país, por lo que pidió a alcaldes asumir su responsabilidad.



"Tenemos mucho que hacer, desde concientizar a la gente del cuidado y uso racional y prioritario del agua. Es que el río Blanco es el afluente más contaminado del país"., dijo



Por ello agregó el catedrático que muchos municipios tienen que sumarse a los esfuerzos que sí están haciendo otros.



"Orizaba busca hacer esfuerzos y trabajos pero hay muchos ayuntamientos que no se están preocupando por tratar una sola gota de sus aguas".



Destacó que hace falta una interacción mayor entre las autoridades y empresas, pues estas últimas tendrían que asumir la responsabilidad que les toca. "La interacción es básica para que podamos tomar decisiones integrales y no solo construir elefantes blancos".



Lamentó que el pasado viernes en donde estuvo el titular de la CONAGUA, Manuel Méndez Contretas e investigadores del tema, no hayan acudido alcaldes, solo el de Orizaba, pues los esfuerzos se deben sumar de manera pronta, pues la situación del Río Blanco es preocupante