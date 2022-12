Sangrienta jornada en Álamo; hubo 4 homicidios en 24 horas

La sociedad alamense se cimbra ante la ola de violencia, recrudecida con cuatro asesinatos en menos de 12 horas en distintos puntos, el primero de ellos la noche de este domingo, cuando un joven empleado fue abatido de un balazo en la cabeza en un asalto a una tienda OXXO.Horas más tarde, cerca del mediodía de este lunes, sujetos no identificados irrumpieron en un domicilio entre las calles Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria, de la céntrica colonia Adolfo López Mateos, donde mataron a balazos a un joven.La víctima tenía 19 años, trabajaba como taxista y fue identificado como Iber Morales Medina.Vecinos del sector reportaron que se oyeron varios disparos, tras lo cual se resguardaron en sus hogares, hasta que más tarde arribaron socorristas y policías de la Fuerza Civil para acordonar la zona e iniciar las diligencias, procediendo después a enviar el cuerpo al Servicio Médico Forense de la vecina ciudad de Tuxpan.Poco más tarde, otras 2 personas fueron atacadas también a balazos, en este caso en la colonia Unidad Socialista, un sector cercano de la ciudad, siendo sorprendidos cuando caminaban por la calle 20 de Noviembre rumbo al domicilio de uno de ellos.Los sicarios los interceptaron en motocicleta y aparentemente a corta distancia les dispararon en repetidas ocasiones, cegando la vida en el lugar a Miguel “N”, alias “La Pepa”, mientras que su acompañante, de quien no se ha aportado el nombre, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Emergency Medical Services (EMS).Los dos corrieron hacia un domicilio para tratar de refugiarse, pero los alcanzaron y fueron blanco de los proyectiles de bala.El lesionado ingresó al Hospital General de la cuidad, ubicado en la localidad Estero del Ídolo, pero no sobrevivió a las graves heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.Estas tres ejecuciones se suman al perpetrado en un asalto durante la noche de este domingo en la tienda OXXO en la comunidad Adalberto Tejeda, sobre la carretera federal Álamo-Potrero del Llano, donde cegaron la vida al empleado Francisco Luciano Palacios Bautista, de 33 años.