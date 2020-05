Sanitizarán al CRIT de Poza Rica si recibe casos no graves de COVID-19

Luego de la firma de convenio entre la Fundación Teletón y el Gobierno Federal para que las instalaciones de los CRIT puedan ser utilizados ante la pandemia por el COVID-19, en Poza Rica está lista la sede Veracruz.



Sólo se está en espera de que en breve pacientes no graves de coronavirus ingresen, informo el director Ángel Rene Zavaleta Mora.



Estas medidas se determinaron en atender a pacientes no graves de coronavirus para que, al retomar operaciones, no haya riesgos para pacientes y familiares.



El director Ángel Rene Zavaleta Mora garantizó que se limpiarán los espacios y el regreso de actividades será paulatino, luego que se levante la cuarentena.



Cabe mencionar que este es un acuerdo que se establece para las instalaciones de Fundación Teletón en todo el país.