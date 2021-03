El Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó a Sanjuana Martínez, directora de la agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), de haber orquestado ataques contra reporteros y de haber ordenado eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios, en el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México.



“Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia Notimex, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”, señala el informe en la segunda sección sobre el “Respeto por las libertades civiles”, donde se aborda la Libertad de expresión, incluida la prensa.



El 23 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los titulares de los medios públicos del Estado (Canal 22, Radio Educación, IMER, Televisión Educativa, Canal Once, Canal 14 y Notimex).



Fue el 19 de marzo de ese año que el Senado de la República ratificó a Sanjuana Martínez (Monterrey, México, 1963) como directora de la agencia.



Desde ese momento, Notimex se vio envuelta en diferentes controversias debido a las acciones de Martínez Montemayor, pues los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) señalaron que la periodista había despedido a varios trabajadores de forma irregular y de haber cerrado las oficinas de los corresponsales en el extranjero.



Los conflictos continuaron y desde febrero de 2020, Notimex está en huelga, incluso el Presidente se ha referido al caso. El 26 de febrero de este año, el primer mandatario dijo que pediría a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo; y al vocero Jesús Ramírez Cuevas, que atendieran a los trabajadores de Notimex para llegar a un acuerdo.



Las acciones de Sanjuana Martínez fueron investigadas y el informe del Departamento de Estado recuperó un trabajo de investigación que fue publicado el 12 de mayo de 2020:



“Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex. Diez testigos con conocimiento directo sobre la redacción de Notimex dijeron a Artículo 19 de la existencia de un chat de WhatsApp llamado ‘The Avengers N”. El chat era usado por ejecutivos de la agencia a nombre de Martínez, para ordenar a periodistas que crearan cuentas falsas en Twitter y publicar mensajes en contra de las voces críticas del liderazgo de Notimex”, se lee en el documento.



En el informe también se retomó el testimonio del exdirector de noticias internacionales de Notimex, Manuel Ortiz, quien dijo que Martínez le ordenó a él y a sus colaboradores “atacar a destacados periodistas que cuestionaban el nombramiento de Martínez como jefa de la agencia”



“Los periodistas que hicieron preguntas difíciles al Presidente durante la conferencia de prensa diaria recibieron ataques a través de Twitter. Los tuits difundieron sus identidades y sus medios de comunicación y también hicieron amenazas veladas”, indicó el Departamento de Estado.