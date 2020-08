Santy, de 11 años, extraña a su padrino fallecido por COVID-19 y su escuela

A su corta edad, Santy ha tenido que vivir experiencias dolorosas durante esta pandemia debido a la presencia del virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad respiratoria del COVID-19.



Con apenas 11 años cumplidos, Santy cuenta que cuando inició la pandemia y en su primaria les dijeron que se tenían que quedar en casa para evitar contagiarse de Covid-19, “primero no sabía por qué, pero ya después me explicaron y me puse triste, porque iba a dejar de ver a mis amigos y ya no iba a ir a la escuela”.



Dijo que terminar su ciclo escolar fue complicado porque cuando iniciaron las clases televisadas “no me gustaban, porque pasaban muy rápido las preguntas y a veces no alcanzaba a copiar”.



Sin embargo, con la ayuda de sus papas y el apoyo de su maestra, Santy ha seguido estudiando. Ahora que inicia el nuevo ciclo escolar se siente emocionado porque, aunque ya conoce a algunos de sus compañeros y a otros no, el verlos, aunque sea a través de la pantalla de su celular le da mucho gusto.



“Me da mucho gusto regresar a la escuela porque seguimos aprendiendo cosas nuevas, algunos de mis compañeros ya los conozco y a otros no, pero verlos en clase me da gusto”.



Cuenta que, aunque al principio le costó trabajo aprender a conectarse a su clase en línea y tuvo problemas porque “se trababa mucho o las voces se escuchaban muy distorsionadas y a veces algunos compañeros no aparecían ahí cuando estaban en clase”.



A pesar de que le ha ido bien en este regreso a clases “porque ya puedo ver a mis compañeros, estudio y copio rápido y estoy aprendiendo a usar la tecnología” no le gusta mucho esta modalidad ya que se le dificulta entrar a la plataforma y aprender matemáticas.



“Me gustaría ya regresar a la escuela para ver a mis compañeros y a mi maestra; ya nos dijo que nos vamos a poner al corriente en todas nuestras materias y que las dudas que tengamos ella va a estar al pendiente para apoyarnos, pero nos dijo que nos tenemos que seguir cuidando mucho para que pronto nos podamos ver”.



Dice que, durante este tiempo en casa, sus pasatiempos favoritos han sido “hacer ejercicio, me gusta hacer ejercicio, ver la televisión y jugar Roblox en mi celular o videojuegos en línea en donde me puedo conectar con mis amigos y mis primos, así como conocer a más gente de otros lados”.



Santy comenta que durante esta pandemia ha tratado de cuidarse haciendo caso a lo que las autoridades han pedido: “no salgo, me lavo mis manos, no me toco la cara y las pocas veces que he salido uso cubrebocas y cuando llego a mi casa me lavo las manos y me desinfecto a veces con jabón, con gel antibacterial y con aerosol desinfectante”.



Dice que el COVID-19 es un virus muy peligroso, por lo cual no tenemos que cuidar todos, ya que tuvo que vivir la dolorosa experiencia de que su papá falleciera a causa de este virus.



Santy explica que llamaba Papá, a su padrino de bautizo, “aunque tengo a mis papás, mi Papá Padrino también lo era, siempre pasaba los fines de semana con ellos o a veces me quedaba más tiempo a vivir con mis Padrinos, desde chiquito ha sido mi papá y lo quiero mucho”.



Dijo que cuando se enteró que su “Papá” estaba enfermo “pensé que se iba a recuperar porque pensé que era una gripe normal, pero me puse muy triste cuando supe que murió”.



“Mis papás ya hablaron conmigo y nunca voy a olvidar a mi Papá Padrino, me va a dejar de doler poco a poco pero siempre lo voy a seguir recordando”.



Con lágrimas en los ojos Santy dice que su Papá es un ángel que vino a este mundo a cumplir una misión, y que su misión ya había terminado, por eso Dios se lo llevó, “pero desde el cielo nos va a seguir cuidando y yo lo voy a recordar siempre”.



Dice que después de vivir esta dolorosa experiencia ahora se cuida más para evitar contagiarse de Covid-19 y procura no salir a la calle o salir con muchas medidas de protección, “ya tengo más cubrebocas para cuidarme, tengo también unos lentes de protección y careta para que el virus no entre a mi cuerpo y cuide así a mi familia”, concluye.



Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund