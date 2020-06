Saquean oficinas del Partido del Trabajo en Veracruz, este fin de semana

Este fin de semana, fueron saqueadas las oficinas del Partido del Trabajo (PT), ubicadas en el municipio de Veracruz.



Al respecto, Estela Álvarez Jiménez, Coordinadora de Comunicación Social del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, señaló que se percataron del robo cuando militantes del partido arribaron a este recinto y notaron que no estaba el candado de la puerta principal.



Al ingresar a las oficinas, notaron que había sido robado equipo de cómputo, una impresora y documentación del partido, entre ella la base de datos de la militancia del puerto.



La entrevistada rechazó que el hecho pueda ser calificado como un crimen político, sin embargo, admitió que les preocupa el robo del padrón de militantes.



“Se llevaron impresora, computadoras y documentación, no podemos decir que es un atentado político porque no tenemos las pruebas, pero si es algo que nos inquieta que se hayan llevado la documentación”, declaró.



Álvarez Jiménez lamentó que hasta el momento, no han podido presentar la denuncia correspondiente pues en la Fiscalía Regional les han dado largas para recibir la denuncia, además de los trámites y exceso de documentación que se requiere.



“Nos dicen que están dando prioridad a robo de automóviles y robos de comercios, pero no a robo de oficina, porque por la pandemia tienen poco personal, estamos en eso todavía”, declaró.



El robo ocurrió en las oficinas que el PT ocupa desde hace tres años en la calle Hipólito Deschamps, entre Díaz Mirón y Miguel Alemán de la colonia Modelo.