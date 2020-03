Saquean tienda de autoservicio en Edomex

La noche de este lunes más de 70 personas saquearon una tienda de auto servicio ubicada en el fraccionamiento Urbi Villas del Campo, informaron fuentes policiales.



Al establecimiento comercial llegaron decenas de hombres y mujeres y hurtaron de los anaqueles y puntos de exhibición mercancía que se encontraba en el interior de Bodega Aurrerá Express.



Un video difundido en redes sociales de uno de los vecinos, muestra cómo quedaron los estantes y algunos productos regados en los pasillos, en la entrada de la tienda y también en la calle.



Algunos de los empleados acarrearon al inmueble la mercancía que no se pudieron llevar los vecinos que irrumpieron por la fuerza en el negocio.



Las personas que llegaron al sitio superaron en número a los trabajares del establecimiento comercial y a los vigilantes para llevarse, principalmente, víveres, vinos, lácteos, carnes frías y dinero en efectivo.



Minutos después arribaron los elementos de la Policía Municipal y luego los de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



Uno de los oficiales en tono molesto le reclamó a varios de los testigos que por qué no detuvieron a los que cometieron el saqueo, pues también es su responsabilidad como ciudadanos hacerlo.



Hasta ahora no se ha informado si los miembros de las corporaciones policiales realizaron detenciones.



En horas recientes se ha convocado a través de las redes sociales a realizar saqueos en tiendas comerciales y departamentales en la Zona Metropolitana del Valle de México, por los que las autoridades de los tres niveles de gobierno están alertas para evitar que se concreten.



En las últimas 72 horas se han presentado robos en establecimientos comerciales. El viernes en Tecámac y Tultitlán, el domingo en Ecatepec y Tultitlán. Los atracos que se organizan pretenden aprovechar la crisis que existe por COVID-19.



La tarde de este lunes el Gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, anunció el cierre de todos los centros comerciales y tiendas departamentales para evitar la concentración de gente que pueda propagar el coronavirus.