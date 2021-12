SAT aprieta y no perdona; embargó a Teocelo por deuda millonaria

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó 19 propiedades del Ayuntamiento de Teocelo por impagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el ejercicio de la alcaldesa Ana Lilia López Vanda.En su Informe de Gobierno, el alcalde saliente Mario Chama Díaz reveló que del Ejercicio 2014 al 2017, la administración de aquel entonces incumplió con el ISR de los trabajadores del municipio, dándose el embargo de inmuebles de uso público.“El ISR sobre los trabajadores sí existía. Se dejó de pagar y debido a esa deuda tan grande, millonaria, del 2014, 2015, 2016 y 2017 tenemos embargadas las 19 propiedades del Ayuntamiento. El parque, no se preocupen, no está embargado, ni el Palacio (Municipal)”.Al tiempo de deslindarse del adeudo, Mario Chama ironizó que el fisco no embargó ni el parque ni la sede del Ayuntamiento “porque no tienen escrituras”.“No nos corresponde a nosotros, ya lo sabe la nueva administración que va a llegar, le dijimos: ‘pongan mucha atención, estamos haciendo convenios, reestructuramos, no vamos a dejar deuda oculta’”.El informe exhibió que el Presupuesto de Egresos 2021 autorizó un tope de 59 millones 135 mil 280 pesos para Teocelo, pero solo recaudó 56 millones 66 mil 290 pesos, con una pérdida económica de 3.7 millones.“Hubo una baja financiera de 8 millones 944 mil 587 pesos por pago de impuestos estatales y federales más las variables que no llegaron por 3 millones 078 mil pesos, teniendo una pérdida histórica de 12 millones 23 mil 567 pesos”.