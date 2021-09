SAT emprendió “cacería de brujas” contra notarios: Colegio de Abogados del Estado

Como una “cacería de brujas” es vista la acción que ha emprendido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de los notarios, afirmó el presidente del Colegio de Abogados del estado, Miguel Ángel Salazar Torres.Mencionó que la mayoría de quienes fueron expuestos en una lista tienen filiación priista o panista o fueron incluso funcionarios en alguna administración, por lo que ahí se ven connotaciones políticas.Comentó que como cortina de humo se incluye ahí a la ex secretaria de Gobernación, quien también tiene una notaría, pero es notorio que quienes ahí aparecen son mayormente priistas o panistas.En algunos casos, expuso, se trata de una cuestión meramente administrativa, pues se refiere a información que en su momento ya no entregaron los notarios, pero en otros se hace alusión a empresas “fantasma” en las que no se hicieron certificaciones como fedatarios sobre domicilios o la constitución de las asociaciones, ya sea mercantiles o morales.El presidente del Colegio de Abogados del Estado no descartó que pueda haber en algún caso una situación irregular, lo cual sin duda sancionará el SAT, pero por cómo se dio la información, ya que no es algo nuevo, más bien se ve un trasfondo “de quererlos alinear”.“Hay quienes dicen que el presidente lleva una política similar a la que llevaba el ex presidente Hugo Chávez en Venezuela, porque quieren tener un control total de todos los órganos de poder, y aunque las notarías son públicas, sí tiene cierta injerencia en la población y tratan de alinearlos con la política de gobierno y eso es algo que se ha visto en otros ámbitos profesionales”.