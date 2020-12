SAT sería más “agresivo” con auditorías en 2021, prevé Académico

En 2021 se esperan auditorías más “agresivas” del Servicio de Admnistración Tributaria (SAT), previó el académico de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón Pavón.



“El siguiente año va a haber más agresividad en las revisiones a través de la Auditoría Fiscal”, dijo al señalar las reformas al Código Fiscal federal, además de las modificaciones a las leyes del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta.



Por lo anterior, enfatizó que el Gobierno requiere "dejar de tirar la cuerda y empezar a generar inversión, gasto público y trabajo".



"Si el Gobierno no empieza a generar una política expansiva, que significa empezar a hacer inversión, generar gasto público para que haya circulante y ese circulante genere consumo y haya recaudación de impuestos y se pague IVA e ISR, entonces el círculo virtuoso se rompe".



Además dijo que con las reformas fiscales, "el país va a tener definitivamente problemas tremendos".



"La vemos complicada, porque la recuperación, según la condición internacional, llevará hasta el año 2025 a 2030 y México tiene un reto difícil económicamente en términos de generación de empleos, (...) México tiene un tremendo reto ahorita porque egresan muchas personas el siguente año, de gente nueva que va a querer trabajar"



Añadió que en 2020, el Gobierno de Veracruz no exentó impuestos en medio de la pandemia por COVID y por el contrario las empresas no interrumpieron el pago del 2 por ciento a la nómina.



"Y el empresario dejó de pagar, porque la planta productiva necesitaba recursos y el Gobierno no hizo nada en ese sentido".



Comparó que en 2020 el Gobierno de Veracruz no aplicó inversión en infraestructura, y a nivel federal, las obras "se paralizaron".



"Obviamente el gasto público que se aplicó para este año fue una política fiscal contractiva y eso significa que retiraron: no hubo inversión, no hubo gasto público y por lo tanto la planta productiva se ha paralizado y no hay recaudación de impuestos, aunque digan a grandes voces que sí"



Por lo anterior, previó que en 2021, las empresas tendrán que optar entre pagar salarios o pagar impuestos, y comparó esto con una "navaja".



"Si no le pagas al empleado, te puede generar un paro de labores y si no le pagas al Servicio de Admnistración Tributaria, puede paralizar tu empresa"