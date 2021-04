SAT tiene en la mira a Aduana de Tuxpan por diversas irregularidades

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que se llevan “muchos procesos” legales por irregularidades detectadas en la Aduana de Tuxpan, en donde la Secretaría de Marina tomó el control de las instalaciones.



“Tenemos muchos en Tuxpan, que por eso ahí ya entró y ha estado haciendo muchos cambios la Marina, para tomar el control, pero es Tuxpan y prácticamente son toda la zona del Golfo obviamente”, refirió



En la conferencia de prensa matutina mencionó que anteriormente las embarcaciones llegaban a los puertos y presentaban documentos falsos, lo que se está combatiendo.



“Las empresas importadoras resultaba que no lo son, al principio se empezaron a verificar efectivamente los domicilios fiscales pero en Estados Unidos y también era el mismo caso, llegábamos a terrenos baldíos y cuando se pidió información en intercambio con el gobierno norteamericano las facturas que presentaban las embarcaciones eran falsas.



“El producto no se acreditaba que había sido adquirido en Estados Unidos o los volúmenes eran distintos o quisieron presentar facturas que correspondían a compras hechas por otras fechas y por empresas diferentes”, explicó.



Destacó que en el puerto de Tuxpan los responsables de una embarcación entregaron siete veces documentos falsos.



“Cuando se identificó desde oficinas centrales que estaban presentando documentación falsa y se presentó la alerta, la embarcación dio la vuelta por el canal de Panamá para tratar de entrar por Lázaro Cárdenas, que es un puerto que tradicionalmente y por estructura y por infraestructura no se dedica a la entrada de combustibles.



“Entonces, llegaron por Lázaro Cárdenas, también se identificó rápido la llegada del buque porque hubo operaciones inusuales de muchas pipas en la zona, entonces se pudo agarrar y entrar, y en plena flagrancia con la Secretaría de Marina, fue la que ha estado trabajando muy duro en esa parte con aduanas, se tomó infraganti esa parte”, refirió.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que continuará el combate a la importación ilegal de gasolina, diésel, así como químicos y drogas en las aduanas del país.



“Pero esto del contrabando de combustible es lo que motivó a la presentación de la ley o los cambios, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que ya se aprobó, ya también se va a publicar. Esto va a evitar precisamente este descontrol, porque otorgaron en el gobierno anterior más de mil permisos de importación de combustible, ya nada más esa cantidad, imaginen lo que significa.



“Muchos se fueron eliminado, deben de quedar como unos 80 permisos, pero lo que queremos es que haya más control sobre el ingreso de combustibles al país y por eso va a tener mayor participación Pemex en todo lo que es la importación y la distribución de los combustibles, de eso trata la Ley de Hidrocarburos, para tener más control”, argumentó.