Satisfacción que deja su trabajo, más grande que los reconocimientos: Enfermera

Por más de 40 años, Ana María Pavón Rodríguez ha sido enfermera, debido a la situación sanitaria debido a la pandemia no habrá festejos este 6 de enero en su día, sin embargo, la satisfacción que le deja su trabajo es más grande que cualquier reconocimiento.Dar el servicio es una vocación que seguirá haciendo hasta que la vida le permita continuar atendiendo pacientes.“Más de 40 años, no lo he sentido como trabajo. Lo he sentido como parte de lo que yo puedo dar y yo pienso que si volviera a nacer volvería a ser enfermera, porque me gusta mucho mi profesión, de ayudar a los demás”, dijo.Adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, Ana María señala que el trabajo de una enfermera va más allá de dar cuidados médicos a sus pacientes. Deben darles consuelo, ánimo y calidez.La función no explícita de las enfermeras también incluye la atención a los familiares, tener ese trato sensible porque sufren justo con sus pacientes.“Hay que darle calidad al paciente, a los familiares principalmente porque están sufriendo de ver a sus pacientes, tenemos que darle calidad al paciente y calidez al familiar”.Los momentos de mayor gratificación han sido el traer a un bebé al mundo y la felicidad de ver a sus pacientes irse a casa.