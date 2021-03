Saturados, accesos a la ciudad y el bulevar a la playa en Tuxpan

Como preludio de lo que serán los días de mayor aforo de esta Semana Santa, los accesos a la ciudad y la ruta a la playa registran intenso tráfico y caos vial en algunos puntos, después del mediodía de este sábado.



Autoridades de vialidad reportan alto aforo en el acceso norte, por la carretera Tuxpan-Tampico, así también en el extremo sur, de unidades que llegan por la autopista México-Tuxpan.



El mayor caos ocurre justo para cruzar el puente Tuxpan, donde la oleada de paseantes provoca que por momentos incluso no se avance, debido a que en los cruceros ubicados en la entrada y bajada del puente los conductores no ceden el paso y "se avientan a la brava".



En ese acceso conductores reportan que demoran hasta 45 minutos para dejar la autopista, cruzar el puente e ingresar a la ciudad.



Pero el viacrucis no termina ahí, pues quienes quieren continuar hacia la playa demoran casi una hora más para avanzar por el bulevar ribereño.



De acuerdo con estimaciones y pese a que aun transcurre la emergencia sanitaria y Tuxpan estará en semáforo sanitario en naranja, es decir, alto riesgo, se espera que entre jueves y domingo ingresen hasta 80 mil vehículos hacia la playa, por lo que, evidentemente, el caos crecerá aún más.