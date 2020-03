Saturan Hospital de la Beneficiencia Española por pruebas de coronavirus

Aunque el Gobierno del Estado prohibió a clínicas y laboratorios privados hacer pruebas de coronavirus, el Hospital Español Veracruz, u Hospital de la Beneficiencia Española, ya se reporta saturado ante el número de pacientes que acuden por el análisis de COVID-19.En la clínica privada, incluso se pueden observar las intensas medidas de seguridad aplicadas para recibir a quien pide la prueba. Los pacientes sólo pueden ingresar en automóvil por la cochera, y entre un filtro instalado con personal resguardado de pies a cabeza, les toman la muestra adentro del vehículo.Según explicó el departamento de Epidemiologia del hospital, el costo por cada prueba es de 3 mil 500 pesos. Las personas lo requieran deben programar la cita por teléfono, lo cual puede tardar varios días por la alta demanda.Tras concretar la cita, la entrada al nosocomio es sólo con vehículo particular por la calle Abasolo, esquina avenida Gomez Farías.Desde el interior de su vehículo, el paciente es atendido por personas que cuentan con equipo especializado y protección epidemiológica quienes recaban los datos y empiezan con las primeras pruebas.“No le puedo dar una fecha pero no creo pasen muchos días para agendarlo porque el laboratorio de aquí sí la está realizando (la prueba), sólo que no le hacemos todo el día y ya estamos llenos, tomamos sus datos y si tiene síntomas lo más pronto posible”, explica personal.Este día el Gobierno de Veracruz notificó a propietarios y responsables sanitarios de los laboratorios clínicos privados de la entidad la prohibición de realizar pruebas para COVID-19, pues de lo contrario podrían hacerse responsables de acciones legales.“Los Laboratorios de Análisis Clínicos de iniciativa privada no están autorizados ni facultados para llevar a cabo la toma de muestra, realización de la prueba y diagnóstico molecular, ni publicidad de algún tipo en que se oferto dicho estudio”, dice un oficio emitido por la Secretaría de Salud.Cabe señalar que otras clínicas particulares como “Covadonga” canalizan a las personas que presentan síntomas o requieren análisis a la Jurisdicción Sanitaria.