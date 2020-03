SCJN lo estableció: muertes de mujeres deben investigarse con perspectiva de género

“Las leyes ahí están... las violencias ahí están”, reprochó la activista Irinea Buendía Cortés luego de que trascendiera que la Fiscalía General de la República (FGR) plantearía eliminar el delito de feminicidio del Código Penal Federal para establecerlo con una agravante homicidio.Irinea Buendía es madre de Mariana Lima Buendía, cuyo asesinato sentó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cuál determinó que autoridades deben indagar muertes de mujeres con perspectiva de género, y pese a esto el caso sigue impune desde hace 10 años.La activista acusó que las autoridades ven al feminicidio como una "mancha negra de sus administraciones y quieren llevar agua a su molino diciendo que ya no hay feminicidios".Lo anterior durante su ponencia "Feminicidios: memoria, verdad y justicia sobre la sentencia Mariana Lima Buendía", en el Centro Recreativo Xalapeño, organizada por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.“No quieran ocultar algo que realmente está a la vista de todos y todas, y que sabemos, porque ahora lo hemos sabido, que es con perspectiva de género investigar cualquier muerte violenta de mujeres para poder acreditar que se trata de un feminicidio; de lo contrario, saben que están incurriendo en cosas que no deben ser así, no lo digo yo, lo dicen las leyes", dijo.Destacó que favor de las investigaciones con perspectiva de género destacan las sentencias de la SCJN, la Sentencia de Campo Algodonero e incluso el artículo primero de la Constitución, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."En ningún lado dice que se tiene que investigar primero como homicidio, primero como suicidio en mi caso; que lo estén investigando de esa manera, están violando las leyes", dijo.Urgió además a que las defensoras de derechos de las mujeres a no permitir la modificación del tipo penal de feminicidio."Yo creo que nosotras como feministas no lo podemos permitir porque finalmente hemos luchado demasiado para poder tener esos protocolos que nos han dado a cuentagotas", dijo.En junio de 2010, el cadáver Mariana Lima Buendía, de 29 años de edad, apareció colgado en su domicilio en Chimalhuacán, Estado de México.Pese a las anomalías en el caso, el Ministerio Público determinó no ejercer la acción penal y estableció la muerte como un “suicidio”, aun cuando la madre de la joven había denunciado que su hija era víctima de violencia verbal, económica, física y sexual por parte de su marido, el policía ministerial Julio César “N”, quien fue el primero en llegar a la escena.Tras distintos recursos legales, el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte se pronunció sobre el caso de Mariana, la primera sentencia relacionada con un feminicidio.“La decisión fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como de la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, además de un esfuerzo por brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos”, según explicara la actual coordinadora nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, en un artículo doctrinal Asimismo, en diciembre pasado, debido a un recurso en revisión, la Primera Sala de la SCJN estableció que “además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso de esta índole, las autoridades investigadoras deben identificar la posible presencia de motivos o razones de género que originen dicha muerte”.