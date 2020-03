SCJN podría llamar la atención al Congreso local por no legislar sobre aborto y matrimonios igualitarios

Ante la omisión de los diputados para aprobar temas como el aborto legal seguro y el matrimonio igualitario, el Congreso Local podría hacerse acreedor a un llamado de atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que se trata de temas que son obligaciones constitucionales, indicó la abogada Esmeralda Lecxiur Ferreira.



La también activista en derechos humanos reconoció que actualmente el tema está en manos de la SCJN que es la que tiene que hacer lo que le corresponde, que en este caso sería obligar al Poder Legislativo a que establezca el marco jurídico en el tema del aborto.



Indicó que esperarán a ver cómo viene la resolución de la Corte, pero se han dado otros casos de comisiones legislativas y ahí lo se ha instruido por parte de la SCJN es que se cumpla sobre un tema específico.



Recordó que por ejemplo en el 2015 la desaparición forzada no era un delito en específico en Veracruz y aunque no fue la vía la Suprema Corte, fue a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como se obligó a los legisladores.



Reconoció que, a además de la omisión de los diputados, se tendrá que ver si aplica también alguna responsabilidad por este tema.



Lecxiur Ferreira reconoció que es lamentable que se tenga que presionar a los diputados a legislar sobre algo que les corresponde como obligación y que no es un asunto en el que deben mezclar sus creencias personales.



Agregó que lo mismo sucede en el tema del matrimonio igualitario, pues desde el 2015 la SCN dijo que es inconstitucional que se establezca el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, y es la fecha en que el estado de Veracruz sigue sin hacer las modificaciones correspondientes.