Scouts de México y Flor de Lis AC realizan colecta en apoyo a familias necesitadas, en Xalapa

Esta tarde la asociación Flor de Lis y el grupo Scouts Tradicionales de México, llevó a cabo una colecta de juguetes, ropa y apoyo para niños y familias de escasos recursos en la zona de montaña de Veracruz, contando con la participación de personas disfrazadas y un autobús del servicio urbano con más de 50 años de antigüedad, como atractivo para los donadores.“Va muy bien, la gente está respondiendo, estamos moviendo ahorita unas cosas hacia un punto fijo que tenemos aquí en el Hotel Limón pero la gente está respondiendo muy bien. Lo más importante es que estamos removiendo sentimientos de la gente de antes, estrechando lazos y emociones. Porque ver este transporte es parte de Xalapa, tiene más de cincuenta años”, comentó Filiberto Lozano, jefe del grupo de scouts y presidente de la asociación Flor de Lis.En el marco de la colecta cuyo apoyo se prevé entregar el Día de Reyes, este año también buscaría traer una parte de la historia xalapeña; “el lema de la campaña de este año es exactamente ‘en este camión nos unimos todos’, porque los padres y nuestros abuelos lo usaron, era una de las cuatro rutas del servicio urbano de la ciudad de Xalapa, este es Palacio Federal, Estadio que se convertía después en La Normal”, dijo Lozano.Asimismo, compartió que esta temática sería a causa de una fecha conmemorativa en la historia de la Capital.“Hoy se están festejando los cien años de que el primer socio de la cooperativa urbana de Xalapa que viene de España llegó a Xalapa, entonces al llegar no encontramos mejor marco para además de hacer esto una acción que queremos que trascienda”.Con la colecta prevén apoyar con regalos a quinientos niños; 250 de la región cafetalera en el rumbo Xico-Teocelo y la otra parte perteneciente a Acajete y Xico, en la zona de montaña.El presidente de la Flor de Lis instó a la ciudadanía a acudir a esta colecta.“En principio que vengan a ver qué hay una empresa socialmente responsable que es Servicio Urbano Xalapa y que vengan a tomarse la foto, no nos interesa tanto si en un momento dado no pueden cooperar. Estamos en un tiempo arrancando, yo creo que conforme viene el espíritu navideño ellos solícitos ven, identifican no solamente a nosotros hay mucha gente que está haciendo lo mismo, que nos apoyen es lo que pedimos y si vienen aquí con nosotros pues encantados”, detalló.Además de la iniciativa del día de hoy, se mantendrá un punto fijo donde se podrá acudir con donativos cada sábado en el Parque Bicentenario de 16:00 a 18:00 horas.Como parte de las actividades de este día, habrá una exposición de caricaturas en la Casa Santana a partir de las 16:00 horas, y una conferencia sobre los scouts en el Teatro J.J. Herrera a las 19:00 horas.