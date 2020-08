SCT de Veracruz Puerto no ha pagado a trabajadores eventuales desde enero, denuncian

Trabajadores eventuales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), en Veracruz, denunciaron que desde inicios de este año no han recibido pago por sus servicios.Por este motivo, los quejosos enviaron un documento a José Adalberto Vega Regalado, director general del Centro SCT en Veracruz, para que se regularicen sus pagos de forma mensual o quincenal.Mencionaron que existen empleados a los que no se les ha pagado desde que inició el 2020, pese a que han trabajado, por lo que la mayoría han tenido que pedir prestado o empeñado alguna de sus pertenencias para mantener a sus familias.“Los trabajadores eventuales somos los que siempre sacamos gran parte de la carga de trabajo que conlleva este centro SCT Veracruz, técnico, operativo y administrativo, en pocas palabras tenemos la camisa bien puesta. Por ello consideramos justo recibir nuestros pagos", menciona el documento.Los quejosos mencionaron que pese a estar en contingencia por la pandemia del COVID-19, nunca dejaron de laborar pues consideraron era oportuno aprovechar la situación para demostrar su valía, aunque desafortunadamente no se les ha reflejado su esfuerzo en el pago de un salario, mucho menos han logrado un trato humano y digno, donde además se les concedan las prestaciones de ley que les corresponden y por si fuera poco, los insumos que pide la Secretaría de Salud, como gel antibacterial, cubrebocas y sanitizantes, los han comprado ellos mismos.Los trabajadores eventuales de esta dependencia mencionaron que evitaron colocar sus nombres pues tienen miedo de que además de la falta de pago, terminen por despedirlos, por lo que piden a las autoridades darles una explicación del porqué no les están pagando.