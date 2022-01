Se acaba plazo para que Gobernador envíe iniciativa para derogar delito de ultrajes

El abogado Tomás Mundo Arriasa, aseguró que se está venciendo el tiempo para que el gobernador Cuitláhuac García envíe al Congreso del Estado, la iniciativa para la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.En entrevista apuntó que, si no es enviada la iniciativa, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República lo habrán de citar para que comparezca y explique el motivo.Recordó que el 12 de enero el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía General del Estado aceptaron la recomendación 146/2021 por el abuso de policías y fiscales al detener a seis jóvenes."Me interesaría mucho que sepan los veracruzanos que el tiempo para aceptar la recomendación por parte del Gobierno del Estado ya va corriendo, creo que ya está a punto de fenecer el plazo que tiene el Gobierno del Estado para mandar la iniciativa de derogación del delito de ultrajes a la autoridad al Congreso del Estado, ya aceptó la recomendación, ese tiempo ya va en contra".Además, debe presentar quejas en contra de los 7 policías ante la Contraloría General del Estado. Si no cumple va a tener que ir ante el Senado de la República a informar por qué no lo ha hecho."Si no demuestra, no prueba ni explica por qué no ha aceptado la recomendación o cumplido con esa recomendación, la CNDH en términos del artículo 46 de la ley que la rige, está facultada junto con el Senado de presentar denuncia en contra del Gobernador y la Fiscal".Consideró que la creación de ese delito es solo falta de conocimiento de parte de los legisladores, además que estos no respetan la constitucionalidad, hay ignorancia total sobre el Derecho por ello debe de haber una técnica legislativa donde se respeten los derechos humanos al momento de hacer una ley.Resaltó que hasta el momento van 2 mil 400 casos de personas que están privadas de su libertad, por ser señaladas por este delito.