Se acaba plazo para que Presidenta de Poder Judicial cumpla y defienda a Magistrados

Este viernes 21 de agosto, vence el término para que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, presente la controversia constitucional contra el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local sobre la vacancia definitiva de magistraturas en el Poder Judicial del Estado.



El pasado 13 de julio, en sesión extraordinaria, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) acordó promover dicho juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el Congreso de Veracruz no tiene la capacidad legal para retirar a magistrados.



Sin embargo, este jueves, la presidenta Sofía Martínez se negó a recibir a la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien acudió acompañada de un Notario Público para hacer valer el acuerdo que se tomó en dicha sesión extraordinaria y proceder ante el máximo tribunal del país



Sin embargo, Martínez Huerta no recibió a Flores Saviaga, quien le solicitó audiencia en la entrada de su oficina, aunque un trabajador le impidió el acceso y le anunció que no sería recibida.



“Avísele por favor que voy a esperarla porque ya la he buscado en varias ocasiones, no es la primera”, argumentó la magistrada, resaltando la importancia de promover dicho trámite ante la Corte.



Cabe recordar que según el acta de la sesión celebrada el pasado 13 de julio por el Tribunal Superior de Justicia del Estado la propia magistrada presidenta propuso interponer un amparo en contra del acuerdo de la JUCOPO que resolvió la existencia de 6 magistraturas definitivas.



Además, Martínez Huerta dijo que promovería la controversia constitucional correspondiente, pues ninguno de los 2 medios de impugnación excluye uno de otro.



En dicha fecha todos los magistrados que integraron el pleno y estuvieron presentes en la sesión extraordinaria apoyaron la propuesta de la presidenta, sesión en la que destacó la ausencia de los togados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero.



Cabe recordar que para el pasado 31 de julio el Congreso aprobó 6 nuevos magistrados propuestos por el gobernador, Cuitláhuac García, renovando las plazas de Lezama Moo y Dorantes Romero tras aplicarles el retiro forzoso.



Ello sin considerar la suspensión definitiva y el amparo ante la justicia federal que los magistrados salientes obtuvieron en contra de dicha medida, por lo que no se descarta que puedan ser reinstalados.



También se renovó la plaza de la magistrada Gladys Lourdes Pérez Maldonado, a quien el Consejo de la Judicatura no le concedió ampliar su período por otros 5 años, de ahí que también se amparó y obtuvo una suspensión provisional para que el Congreso no designara a su relevo hasta definir si tiene o no derecho a ser ratificada.



Flores Saviaga tuvo que bajar al estacionamiento para intentar un acercamiento con la presidenta, pues todo indica que Martínez Huerta incumplirá el acuerdo del pleno del Tribunal, al negarse a recibirla y atender dicho punto.



En la sesión del Tribunal del pasado 5 agosto tanto Flores Saviaga, como la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, evidenciaron que no se podía adscribir a los 6 magistrados designados por el Congreso del 31 de julio, ante los amparos y las suspensiones concedidas por jueces federales.



Sin embargo en esa sesión se acordó que María Lilia Viveros Ramírez reemplace a Roberto Dorantes Romero en la Octava Sala e Itzetl Castro Castillo a Fernando Charleston Salinas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.



Alma Rosa Flores Ceballos suplió a Lizbeth Hernández Ribbón en la Sala Constitucional; mientras Antonio Sobrevilla Castillo sustituyó a Pedro Luis Reyes Marín en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.



Finalmente Ailett García Cayetano sustituyó a Gladys de Lourdes Pérez Maldonado en la Tercera Sala y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre suplió a Marco Antonio Lezama Moo en la primera Sala.