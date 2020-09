Se acaban septiembre y los descuentos por Mes del Testamento

Alrededor del 75% de personas que poseen bienes no hace testamento, con lo que al fallecer se origina una serie de conflictos familiares, incluso peleas que han costado la vida, advirtió el abogado litigante Andrés Mora González.



Ante ello y a escasos 10 días de que concluya septiembre, el Mes del Testamento, hizo un llamado a los propietarios de bienes pues aún tienen oportunidad de aprovechar la promoción del 50% que ofrecen todas las notarías en la elaboración del documento.



“Por eso es muy importante que acudan ante alguna notaría, para hacer constar su voluntad, su decisión y asegurar que ya no habrá problemas para el disfrute de los patrimonios establecidos”, abundó.



Sobre el tema, la licenciada Jennifer del Ángel Rueda, titular de la Notaría Pública número 9 de la Sexta Demarcación Notarial, con residencia en esta ciudad, refirió que durante este mes se hace mayor promoción al testamento y se ofrecen descuentos, para que los interesados aprovechen y no hereden problemas.



Dijo que lo recomendable es que los interesados acudan directamente a las notarías, es decir, sin intermediarios, para que de esta manera no se vean influenciados en sus decisiones, ya que muchas veces los intermediarios confunden y permiten participación a los hijos.



Añadió que, al no haber un testamento se aplicaría una sucesión legítima, esto es, que todos los acrediten parentesco en primer grado, ya sea cónyuge o descendientes, podrán solicitar parte de los bienes, aunque se llegan a dar casos en los cuales los juicios se prolongan durante años, por lo que insistió en la importancia de elaborar el testamento de manera oportuna.