Se acabaron las justificaciones, en 2020 se verán resultados del Gobierno: Senador

El senador por MORENA, Ernesto Pérez Astorga, señaló que ya se acabaron las justificaciones del primer año de gobierno y deberán verse los resultados en la administración federal, por lo que “próximamente se irán viendo los números mejorando”.



Señaló que la inseguridad es un problema que se está afrontando a fondo y que si bien, durante el 2019, no se alcanzaron los resultados esperados, fue en gran medida porque se administró el país con un presupuesto elaborado por las autoridades salientes.



“No es justificación simplemente que la Federación trabajó con base a un presupuesto que nos dejó la administración pasada, hoy en día el Presidente ha trabajado pero las condiciones en las que está el país son condiciones muy adversas, no es ninguna justificación, el Presidente ya lo dijo, ya estuvo bueno de justificaciones, no nos vamos a justificar”, dijo.



Pérez Astorga señaló que se combate la violencia, pero debe tomarse en cuenta que “la inseguridad es una desgracia que nos dejan muchas administraciones” y que apenas se realizan acciones para contrarrestarla.



A nivel estatal, el trabajo que realiza el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez promete el reforzamiento de la seguridad con operativos y elementos policiacos, no obstante, es afrontar un problema heredado.



“Sé que el Gobernador del Estado instruyó precisamente que tuvieran unos operativos muy importantes en las carreteras y este año estará reforzando todavía más con temas de presupuesto y elementos policiales para atacar una situación muy compleja que nos dejaron administraciones anteriores”, concluyó.