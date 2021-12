Se acabó la piratería en Coatzacoalcos, asegura Alcaldía saliente

Un total de 22 puestos de venta de artículos de piratería cambiaron de giro y se sumaron la legalidad durante esta administración municipal, presumió el director de Comercio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Miguel Espinoza Villegas.Afirmó que actualmente sólo quedan dos de los 24 que estaban activos hace 4 años y en breve también comenzarán a operar al margen de la Ley.El funcionario mencionó que los 22 comerciantes que vendían piratería ahora ofrecen al público artículos para celulares, micas, ropa o cubrebocas."Recibimos 24 puestos de piratería y actualmente solo quedan 2. Los hemos ido integrando a que pasen al movimiento de lo que es artículos que no sean de procedencia ilícita. Ahora venden micas, ropa, ese es el giro que manejan, cubrebocas, artículos para celulares. Todavía tienen material y están comprometidos a dejar de lado la pirateria esos 2", dijo.Lo anterior, aseguró, se logró a través del diálogo y sin utilizar la violencia."Antes era una situación caótica y a cada rato había operativos para decomisar discos piratas y hemos logrado ese cambio de que no se vendan artículos ilegales que no tienen respaldo y afectan al derecho de autor, con diálogo y facilidades es como lo hemos logrado", añadió.Insistió que para estas actividades no hubo operativo "garrote" como usualmente se hacía y cuando el diálogo se agotó, se solicitó a la fuerza pública, pero no para intimidar."Aplicamos en esta administración derechos humanos, reglamentos, leyes y respeto a las personas. Lastimosamente son personas que tienen necesidades y por una u otra razón pasaron a la economía informal y tuvieron que vender eso, pero no robaron, ni nada y ahora ya están en el marco de la ley", finalizó.