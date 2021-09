Se acerca Frente Frío 1; piden a veracruzanos estar alerta por ríos

La hidrometeoróloga del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, recomendó a la población vigilar los niveles de los ríos en la zona sur de la entidad ante el ingreso del Frente Frío 1 durante la noche de este miércoles.Lo anterior, debido al potencial de lluvias asociadas al primer sistema frontal de la temporada “invernal”, el cual afecta a Veracruz una semana después de las “crecidas” en las corrientes del Coatzacoalcos, el San Juan, el Tesechoacán y el Papaloapan.“Hay que tener especial vigilancia los ríos, ya que si bien se encuentran abajo de sus niveles de desbordamiento, si presentan niveles altos, sobre todo en la zona sur, con incrementos importantes por un invex (perturbación tropical) en Oaxaca y la tormenta Nicholas”.Añadió que el Frente 1 descargaría lluvias de entre los 25 a 50 litros por metro cuadrado, sin descartar puntuales (lluvias de tormenta) de entre los 75 a los 150 litros por metro cuadrado.Si bien tres presas en Veracruz presentan volúmenes arriba del 50 por ciento de su capacidad, Luna Lagunes descartó posibles desbordamientos de los embalses con una afectación a la población.Es el caso de la Canseco-Laguna Catemaco, cuyo nivel no representa riesgo a la población, mientras la Cerro de Oro-Temascal registra un 65 y un 70 por ciento de su capacidad, respectivamente.“Estas presas se comportan igual a otros años en estas fechas, ya que en septiembre y octubre las capacidades en porcentajes son similares a otros años”.Dijo que tanto Cerro de Oro como Temazcal cuentan con la capacidad para no desbordar con el ingreso de un nuevo sistema hidrometeorológico.En el caso de las presas del sistema Necaxa, Los Reyes presenta un 63 por ciento; La Laguna un 38 por ciento y Nexapa con un 91 por ciento, aunque ésta última desfoga en la presa Tenango (Puebla) y ésta registra un 73 por ciento.En cuanto a La Soledad, alimentadora del Río Tecolutla, presenta un volumen de 43 por ciento de su total.Mientras que El Moralillo, en la zona norte, con un 100 por ciento de su capacidad, no representa un riesgo para la población en general.“Las presas se encuentran dentro de los valores normales por la temporada”.