Se acerca la vacuna a Xalapa; comienzan a instalar módulos

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunciara que Xalapa sería la próxima ciudad en recibir vacunas contra COVID-19 para adultos mayores, ya se preparan los puntos que serán módulos de vacunación en la Capital, específicamente en la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y en el Estadio Xalapeño.La Normal dio a conocer a través de sus redes sociales que la institución contribuye con sus instalaciones para recibir a los adultos mayores.En un mensaje enviado a la comunidad normalista este miércoles, se informó que el plantel recibirá al personal del Sector Salud, de la Secretaría del Bienestar y del Ejército Mexicano para dar inicio con la vacunación.Sin embargo, no se refiere ninguna fecha para que se lleve a cabo la jornada de inoculación, aunque desde temprana hora de este jueves se pudo observar que en la explanada de la escuela se instalaron alrededor de 300 sillas.“La institución recibirá al personal del Sector Salud, del Bienestar y del Ejercito Mexicano para dar inicio con la vacunación de adultos mayores contra la COVID-19”.“De esta manera, la Normal de Rébsamen contribuye con la comunidad, al recibir en nuestras instalaciones a quienes serán beneficiarios de esta vacuna”, refiere el mensaje compartido en la página oficial de Facebook de la escuela.Asimismo, esta mañana se pudo observar también que en el Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona” se colocaron lonas y sillas.Este miércoles, el Gobernador detalló que en la Capital también se comenzaría con las personas cuyo apellido inicie con la “A” a la “E” y aclaró que las tareas de vacunación iniciarán cuando se reciba un lote que garantice las dosis para todos los adultos mayores de 60 años.“Xalapa va a ser de acuerdo con el lote que llegue, es decir, solamente si el lote es suficiente para Xalapa, haremos Xalapa, de esa manera garantizamos que a todos les toque”, dijo al reiterar que no hay una fecha todavía.