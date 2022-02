Se acerca San Valentín y comerciantes no ven repunte de ventas, en Veracruz Puerto

Comerciantes del Puerto de Veracruz lamentan que la difícil situación económica se imponga sobre el romanticismo y es que a pesar de la cercanía con el Día del Amor y la Amistad, las ventas no han repuntado.Recuerdan que en años anteriores, los regalos se preparaban ya en estas fechas y la demanda de los productos alusivos empezaba a incrementar, sin embargo, ante las dificultades monetarias prefieren no hacer gastos.“Súper tranquila, no hay repunte todavía, esperemos que no tarde o en el fin de semana se vea incremento. En otros años en estas fechas ya más o menos repuntaban pero ahorita no”, dijo Lidia Oseguera.Se prepararon adquiriendo productos alusivos al 14 de febrero y aseguran que hay para todos los bolsillos, según sea el presupuesto.Los precios van desde 35 pesos por un chocolate hasta 500 para los peluches más grandes.“Tenemos chocolates, playeras, tazas, osos de peluches, hemos estado metiendo producto de regalo y cositas así para no perder la costumbre de todo lo que vendemos en estas fechas”, indicó Esmeralda López.El Día del Amor y la Amistad es el próximo lunes, los comerciantes esperan que durante el fin de semana los enamorados rompan la alcancía y adquieran regalos.