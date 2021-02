Se aclararán anomalías con dinero federal; “no existe daño patrimonial”: SEV

Al afirmar que serán solventadas todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019 de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el titular de la dependencia, Zenyazen Roberto Escobar García, expuso que las anomalías representan apenas el 0.14 por ciento del presupuesto que ejercieron en su primer año de administración.Agregó que la dependencia a su cargo tendrá 30 días, como lo marca la ley, para explicar el destino que tuvieron los 69 millones 139 mil 583.99 pesos que le fueron señalados en la revisión del gasto.“Quiero aclarar que no existe daño patrimonial, son observaciones que se solventarán de forma oportuna dentro de los 30 días que nos otorga la ley. Es importante señalar que la información para solventar los importes fue remitida con oportunidad en los tiempos establecidos por la propia ASF; sin embargo, no fue considerada al emitir las aclaraciones”, expuso.Escobar García apuntó que esta información se tendrá que tomar en consideración en la etapa de seguimiento, una vez que se notifique de manera formal el informe individual de la Fiscalización Superior a la SEV.Sobre los señalamientos de pagos en demasía, el funcionario estatal afirmó que por el número de centros escolares y personal docente de la Entidad, que representa la segunda nómina más grande en el país, el proceso de generación de la misma se realiza con un mes de anticipación.“Sin olvidar que el pago de la nómina se encuentra bancarizada en su totalidad, con la finalidad de dar mayor transparencia a los recursos es que lo llevamos de esta forma”, puntualizó.El titular del SEV justificó las observaciones relacionadas con el pago a docentes fallecidos, diciendo que cuando un maestro fallece no es la prioridad de sus familiares notificar a la dependencia.“Hasta que el familiar notifica y se procede a la baja en nómina, motivo por el cual se generan pagos en demasía, situación que hemos estado trabajando para corregir a través de mecanismos eficientes. Cuando esto sucede, se genera un proceso de recuperación de los pagos realizados en demasías a través de los familiares designados como beneficiarios”, detalló.El integrante del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez reiteró que el importe pendiente de solventar será valorado por la instancia fiscalizadora en los plazos previamente mencionados, insistiendo que se ha hecho un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y otros programas.“Esta administración se ha distinguido por el combate a la corrupción, de ahí que desde el primer día al frente de esta Secretaría denunciamos ante las instancias correspondientes estas prácticas irregulares de gobiernos pasados”, reafirmó.