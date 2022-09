Se activa Alerta Gris por lluvias en Veracruz

A partir de la tarde del miércoles y el transcurso del jueves se prevé que se generalicen las lluvias en todo Veracruz, por lo que la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la “Alerta Gris”, informó la titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado.“Desde mañana en la tarde y también el jueves, tenemos lluvia generalizada en todo el Estado, estos días se han enfocado más las lluvias hacia el sur del estado, hacia la zona montañosa y el sur, sin embargo, a partir de mañana en la tarde esperamos lluvias generalizadas”, dijo.Entrevistada en la Fortaleza de San Carlos en el municipio de Perote, la funcionaria explicó que, en estos primeros días de la semana, las precipitaciones se preveían en la zona centro y sur, por lo que se preparó un operativo de atención para Xalapa ante la probabilidad de lluvias importantes, sin embargo, no fue necesario aplicarlo.“Tenemos activa la Alerta Gris para los próximos días, hemos tenido varios días de actividades de lluvia, en todo el estado, principalmente en el sur, esperamos las precipitaciones en Xalapa, pero no se ven situaciones de tormenta que pudieran llegar a complicar el escenario, tampoco se ven vientos muy fuertes y es por eso que mantenemos la coordinación con las diferentes autoridades, tanto del municipio como de la federación para apoyar en caso de ser necesario”, explicó.Reconoció que se prevén situaciones de tormenta para los siguientes días, las cuales no se prevén tan intensas, ni generalizadas para región de la capital, por lo que se mantienen en coordinación con autoridades municipales.“Afortunadamente si se ven situaciones de tormentas y de chubascos, pero no se ven generalizadas, de todas maneras, vamos a seguir la coordinación”, finalizó la funcionaria estatal.