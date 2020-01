Se adelanta sequía en Tezonapa, atenderán 80 comunidades serranas

El grave problema del cambio climático, está adelantando la escasez de agua en las comunidades de la montaña y parte del valle de Tezonapa; por lo que se espera atender a más de 80 comunidades de estas regiones, anunció el alcalde, Luis Arturo Sánchez García.



Consideró que, así como pinta el clima, se vivirá una época de estiaje muy difícil, ya que ahora la falta de agua no es solo en la montaña, sino también en el valle de este municipio.



Comentó que existen comunidades que ya en los meses de marzo y abril sus pozos ya están secos. Entre las 80 comunidades que serán atendidas con pipas de agua, son, la zona de San Jorge Atitla, con 7 comunidades; Villanueva, con 14 comunidades; entre otras.



Destacó que ahora no solo el problema de la falta de agua es en la montaña, sino también en el valle, donde desde el año pasado se encontró que en los meses de marzo y a principios de abril se secan los pozos en las localidades de Atlizacoapa, Mirador y más.



Si bien es cierto que el llevar el agua se les cobra un costo de recuperación, porque un viaje de una pipa, al Ayuntamiento le sale en 1.500 pesos y solo se les piden 700 pesos; que no se recupera ni para el pago del combustible.



En ese contexto, Sánchez García expuso que este 2020 se espera una sequía muy difícil, para lo cual ya se están preparando pipas para llevar agua hasta las comunidades en la montaña, donde a pesar de que las personas ya cuentan con depósitos para el agua, al no llover lo suficiente no logran llenarlos.